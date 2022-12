Wiener Polizei hofft auf Hinweise bei getötetem Schulwart

Im Fall eines im vergangenen März an seinem Arbeitsplatz in Wien-Simmering getöteten Schulwartes hofft die Polizei nun auf die Belebung ihrer Ermittlungen durch die Auslobung einer Belohnung. 30.000 Euro winken der- oder demjenigen, der sachdienliche Hinweise in dem Fall geben kann. Solche fehlen bisher, denn der Ermittlungsstand ist in wesentlichen Teilen noch immer der Gleiche wie wenige Tage nach der Bluttat.

SN/APA/HANS PUINZ/HANS PUINZ In dieser Volksschule wurde die Bluttat Ende März 2022 verübt