Wiener Prater erhält mit Panorama neue Ausstellungsstätte

Im Wiener Prater soll ein Panorama entstehen - konkret eine 34 Meter hohe Rotunde, die als Ausstellungsstätte dienen soll. Im Inneren können Bilder und Kunst gezeigt werden, die man - so der Bauherr, die Vida Panorama GmbH, am Donnerstag in einer Aussendung - "in ihrer Größe und Dimension nur im Panorama erleben" könne. Schon im Frühjahr 2023 soll das "Panorama Vienna" eröffnet werden.

