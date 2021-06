Wohin die Szene der Coronaskeptiker steuert

Die Pandemie verliert an Bedeutung, dagegen zu demonstrieren ebenfalls. Mit welchen Verschwörungstheorien die Coronaleugner künftig aufwarten und welche Themen dabei interessant werden könnten.

Immer mehr Menschen sind geimpft, die Intensivstationen leeren sich, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nur noch knapp über 27. Die Coronapandemie scheint vorerst eingedämmt, die Normalität kehrt schrittweise zurück. Auf die Straße zu gehen, um gegen die Covid-Maßnahmen der Regierung oder das Virus selbst zu demonstrieren, hat an Bedeutung verloren. In Wien etwa, wo sich in Zeiten der Lockdowns regelmäßig Tausende Menschen zu Kundgebungen trafen, herrscht seit Anfang Mai Ruhe: "Es ist deutlich abgeflaut, es gab in letzter Zeit auch keine Anzeigen ...