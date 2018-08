Wohin mit den Wölfen?

Laut einer aktuellen Umfrage sind 62 Prozent der Österreicher gegen den Abschuss von Wölfen. In ihrer Nähe will allerdings niemand wohnen. Nun gibt es neue Ideen für ein Miteinander.

Abschießen. Schützen. Vergrämen. Einschüchtern. Umsiedeln. Aussperren. Zuweisen. Seit die Wölfe in Österreich zu einem der am heißesten diskutierten Themen geworden sind, gab es von unterschiedlichsten Experten die unterschiedlichsten Vorschläge, wie man mit dem heimgekehrten Meister Isegrim umgehen soll. Am Freitag kamen neue Ideen hinzu. Und wurden sogleich heftig kritisiert.