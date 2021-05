Zahlreiche Rufe nach Pflegereform und Angehörigen-Entlastung

Am Vortag des Internationalen Tags der Pflegenden haben Hilfsorganisationen wie auch Politik eine rasche Umsetzung der angekündigten Reform im Pflegebereich eingefordert. Hilfswerk und Volkshilfe drängten am Dienstag auch auf eine Job- und Ausbildungsoffensive in diesem Bereich, ebenso die SPÖ, die ein "5-Punkte-Paket" vorlegte. Ebenso gefordert wurde die Entlastung pflegender Angehöriger, etwa von der Volkshilfe, vom ÖVP-Seniorenbund und vom SPÖ-Pensionistenverband.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER Die Pandemie bedeutet mehr Belastung für pflegende Angehörige