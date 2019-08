"Zentrum am Berg" könnte auch Terroreinsatz-Training bieten

Ein Forschungszentrum für die Tunnelsicherheit entsteht am obersteirischen Erzberg. In den stillgelegten Tunnels soll unter Tage geforscht, aber auch trainiert werden. Die Rohbauarbeiten sind weitgehend fertiggestellt, das Lüftergebäude in Bau. Ein Bereich im Berg soll zudem zu einem Trainingszentrum für Anti-Terror-Einsätze in U-Bahnhöfen ausgebaut werden, hieß es am Donnerstag vor Ort.

SN/APA/ANNEMARIE HAPPE Training im Tunnel-Forschungs- und Trainingszentrum ZaB