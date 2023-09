Zoo Schönbrunn präsentiert Wechselkrötenprojekt

Der Tiergarten Schönbrunn plant österreichweit die Schaffung von 300 Kleingewässern für Wechselkröten und andere Arten. Das gab der Zoo am Donnerstag bekannt. Dabei werden Teichschalen in privaten Gärten angelegt und zwei Jahre lang kontrolliert. "Aufgrund des Verlusts ihres natürlichen Lebensraumes sind immer mehr Tiere auf Refugien in besiedelten Gebieten angewiesen", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

BILD: SN/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN Neues Projekt des Tiergarten Schönbrunns zu Wechselkröten