Zug in Bahnhof in Oberösterreich entgleist

Ein Zug der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ist am Dienstagvormittag beim Einfahren in den Bahnhof Steeg-Gosau (Bezirk Gmunden) an einer Weiche entgleist. Der mit 50 bis 60 Personen besetzte City Jet stellte sich teilweise quer. Eine Frau habe sich mit einem Schleudertrauma als verletzt gemeldet, alle anderen sowie der Zugführer blieben unverletzt, teilten die ÖBB der APA mit.

SN/APA (FOTOKERSCHI.AT)/FOTOKERSCHI Der Zug stellte sich teilweise quer