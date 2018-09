Zweiter Sechsfachjackpot in der Lotto-Geschichte

Zum zweiten Mal in der Geschichte von Lotto "6 aus 45" geht es am Mittwoch um einen Sechsfachjackpot. Die Österreichischen Lotterien rechneten in einer Aussendung damit, dass der Sechser bei der kommenden Ziehung rund zehn Millionen Euro wert sein wird.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Es wartet ein Jackpot - und was für einer