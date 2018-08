Zwentendorf - wo nur die Besucher strahlen

Wo nie Brennstäbe in Betrieb gegangen sind, gibt es heute Führungen und Schulungen für Kerntechniker - Rundgang in einem 1:1-Modell für ein Atomkraftwerk in Niederösterreich.

"Zum Atomkraftwerk wollen'S? Gibt's ja kans in Österreich. Ha ha. Na, schau, hier gerade, dann zwei Mal links und dann sehens schon die Anlage." Für Ortsunkundige ist das AKW Zwentendorf nicht leicht zu finden, auf den wenigen Wegweisern zum nie in Betrieb genommenen Reaktor blättert bereits die Schrift ab. Vor Ort begrüßt Stefan Zach, Kommunikationschef der Energieversorgung Niederösterreich (EVN): "Willkommen in einem Stück österreichische Zeitgeschichte. Und es ist auch ein Lehrstück der heimischen Politik."