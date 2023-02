Zwischen Luxus und Nachhaltigkeit - Die Jugend im Dilemma

Klimaschutz hat höchste Priorität für die Jugend. Gleichzeitig investieren immer mehr junge Menschen ihr Geld in Luxusartikel und Fernreisen - Wie passt das zusammen?

Mit großen Transparenten und am Boden haftenden Händen sorgen sie für große Aufregung. Mit den Klima-Klebern hat sich in Österreich neben den Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future eine radikalere Bewegung gebildet, die für den Umweltschutz kämpft. Der Unmut der Jugend mit der österreichischen Klimapolitik führt nun sogar vor Gericht: Zwölf Jugendliche reichten beim Verfassungsgerichtshof eine Klage gegen das unzureichende Klimaschutzgesetz ein.

"Die Angst vor dem Klimawandel beschäftigt die Jugend, sie befindet sich unter deren Top-3-Sorgenszenarien", ...