"Mein Abschied von Deutschland": Mit voller Kraft zurück in die Überwachung

Eine neue Art von Kulturkampf hat auch den deutschsprachigen Raum erreicht. Er wird auf dem Feld der Sprache ausgetragen.

Die Ideologie-Monster sind wieder unter uns, so repressiv wie eh und je, so selbstgewiss wie in den schlimmsten Zeiten der Gedankenkontrolle, so unerbittlich wie aus der Geschichte bekannt. Diskussionen sind schwer möglich, weil Argumente nicht ziehen, wenn sich die andere Seite im Besitz der letztgültigen Wahrheit weiß. Das ist erstaunlich, dass nach den Erfahrungen der Aufklärung, wonach der Zweifel der selbstverständliche Zaungast im Entwickeln von Gedanken und Ideen ist, ein derartiger Rigorismus im intellektuellen Milieu eingezogen ist. Matthias Politycki jedenfalls ...