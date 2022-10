"Teuflische Allmacht": Über die christlichen Wurzeln des heutigen Judenhasses

Bisher wurde getrennt zwischen modernem Antisemitismus und christlichem Ursprung. Ein Buch will die Lücken nun schließen.

Lassen sich christlicher Judenhass und moderner Antisemitismus sowie Antizionismus wirklich scharf trennen? Bisher wurde das in der Forschung stets so gehalten. Für Tilman Tarach ist diese Unterscheidung hingegen eine Leerstelle in der Holocaust-Forschung, die es zu füllen gilt und der er mit dem Buch "Teuflische Allmacht" etwas entgegensetzen will.

So ist für den Autor der Antisemitismus der nationalsozialistischen Ideologie weit stärker vom christlichen Judenhass beeinflusst als bisher angenommen. Dazu führt er etliche Redepassagen von Adolf Hitler an, der ...