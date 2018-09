27. September 1998: Die amerikanische Suchmaschine "Google" geht online.

Unter Donnerstag, 27. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1583: Einzige Hexenverbrennung von Wien: Die aus Mank in Niederösterreich stammende siebzigjährige Elisabeth Plainacher war schuldig gesprochen worden, ihre sechzehnjährige Enkelin "verhext" zu haben.

1808: In Erfurt beginnt der von Frankreichs Kaiser Napoleon I. einberufene deutsche Fürstentag.

1923: In Deutschland wird das Kriegsrecht verhängt.

1938: In Anwesenheit der britischen Königin Elizabeth, Gemahlin von Georg VI., läuft auf der Werft in Clydebank bei Glasgow der Transatlantikdampfer "Queen Elizabeth" vom Stapel.

1938: Der Völkerbund erklärt Japan zum Aggressor im Krieg gegen China. Bereits 1931 überfielen die Japaner die Mandschurei und errichteten den Marionettenstaat "Mandschukuo", 1937 besetzten japanische Truppen Peking.

1963: Das Donaukraftwerk Aschach in Oberösterreich wird seiner Bestimmung übergeben.

1968: Frankreich blockiert unter Staatspräsident General Charles de Gaulle die Aufnahme Großbritanniens in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG).

1993: Suchumi fällt nach schweren Kämpfen in die Hände abchasischer Separatisten, über 7.000 georgische Zivilisten werden ermordet. Der georgische Parlamentspräsident Eduard Schewardnadse verlässt sein Hauptquartier in der Gebietshauptstadt.

1998: Die Anfang September gegründete amerikanische Suchmaschine "Google" geht online.

2003: In Camp David rufen US-Präsident George W. Bush und der russische Präsident Wladimir Putin den Iran und Nordkorea zur Einstellung ihrer Atomprogramme auf.



Geburtstage: Agustín de Iturbide, mexik. General, Kaiser 1822-23 (1783-1824); Hermann Kolbe, dt. Chemiker (1818-1884); Nikolai Bucharin, sowjet. Politiker (1888-1938); Gotthold Lessing, dt. Dirigent (1903-1975); Sir Martin Ryle, brit. Astrophysiker, Nobelpreis 1974 (1918-1984); Günter Brus, öst. Maler und Grafiker (1938).

Todestage: Julius Ritter Wagner v. Jauregg, öst. Psychiater, Nobelpreis für Medizin 1927 (1857-1940); Adolf Czettel, öst. Gewerkschafter/Politiker AK-Präsident (SPÖ) (1924-1988); Hugh M. Hefner, US-Verleger (1926-2017).

Namenstage: Vinzenz, Hiltrud, Adolf, Gotthelf, Dietrich, Paul, Markus, Delphina, Siegbert, Karl, Amadeus.

Quelle: SN