Captan, Dithianon, Fludioxonil: So heißen einige der Spritzmittel, die in einem normalen Apfel stecken. Der Chemie-Einsatz nimmt zu.

An apple a day keeps the doctor away. Ein Apfel am Tag - und man braucht keinen Doktor mehr: Diese alte Weisheit hat viel zum guten Ruf des Apfels beigetragen. Und was bekommt der Körper nicht alles geschenkt mit einem ...