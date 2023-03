Archäologen finden in Südfrankreich Steintafeln mit Pferdebild

Bei Ausgrabungen in dem Dorf Bellegarde in Südfrankreich haben Archäologen zu ihrer Überraschung in Stein eingravierte Darstellungen von Pferden entdeckt.

BILD: SN/APA/AFP/PASCAL GUYOT Die gefundenen Steintafeln. BILD: SN/APA/AFP/PASCAL GUYOT Die gefundenen Steintafeln.