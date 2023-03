Asteroid fliegt am Samstag nah an der Erde vorbei

Ein größerer Asteroid soll der Erde am Samstagabend vergleichsweise nahe kommen. Der Himmelskörper wird der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zufolge am nahesten Punkt nur eine Entfernung von etwa 168.000 Kilometern zu unserem Planeten haben. Der Mond ist mehr als doppelt so weit von der Erde entfernt. Der Vorbeiflug kann mit einem Fernglas oder Teleskop beobachtet werden.

BILD: SN/APA/AFP/EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/M. KORNMESSER Symbolbild.