Bei geringer Viruslast fallen Covid-Patienten aus der Statistik

Sobald Kranke, die wegen Corona auf einer Intensivstation liegen, eine geringe Viruslast haben, gelten sie als normale Patienten.

Die offizielle Zahl der Covid-19-Patienten, die auf den Intensivstationen der österreichischen Spitäler liegen, ist zu hinterfragen. 583 Personen waren es nach offiziellen Angaben am Mittwoch, vor allem in den östlichen Bundesländern sind die Intensivstationen voll. Allerdings: Nicht alle Patienten, die wegen Covid-19 ein Intensivbett benötigen, sind in dieser Zahl auch enthalten. Der Bund hat nämlich die Vorgabe gemacht, dass Patientinnen und Patienten, die nicht mehr ansteckend sind, nicht mehr als Covid-Kranke gezählt werden sollen.

Als nicht mehr infektiös ...