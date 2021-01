Chemie-Nobelpreisträger und Ozonloch-Mitentdecker Paul Crutzen gestorben

Der niederländische Chemie-Nobelpreisträger Paul Crutzen ist am Donnerstag im Alter von 87 Jahren verstorben. Das berichteten der niederländische Sender NOS unter Berufung auf seine Familie sowie das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz, an dem Crutzen gearbeitet hatte.

SN/AP Crutzen bei der Nobelpreisübergabe 1995.