WHO-Krisenmanager im SN-Interview: "Global haben wir immer noch eine gesundheitliche Notlage"

Seit 2021 ist der Steirer Gerald Rockenschaub bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für gesundheitliche Krisen und deren Bekämpfung in Europa zuständig. Im SN-Interview spricht er darüber, ob er es für gerechtfertigt hält, die Maßnahmen in Österreich aufzuheben, und darüber, weshalb die Pandemie weltweit nichts von ihrer Dringlichkeit eingebüßt hat.

SN/APA/AFP/SAID KHATIB Der Österreicher Gerald Rockenschaub ist WHO-Direktor für gesundheitliche Notlagen in Europa.