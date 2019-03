… aber am Ende doch nur Bonaparte blieb. 250 Jahre nachdem sein Stern über der Welt aufging, muss er realistisch gesehen werden.

Das Pariser Hotel de L'Empereur ist - was der Name nicht vermuten lässt - eine kleine, unauffällige Herberge auf der linken Seite der Seine. Doch es hat etwas Außergewöhnliches zu bieten: Einige Zimmer in diesem Haus öffnen sich hin zum ...