Der Mensch ist mehr als sein Körper: Anthroposophische Medizin auf dem Prüfstand

Die anthroposophische Medizin setzt auf die Heilkräfte des Einzelnen und auf natürliche Heilmethoden. Doch die Wirksamkeit abseits des Placeboeffekts bleibt strittig.

Die anthroposophische Medizin gerät während der Coronapandemie immer wieder in Verruf, eine esoterische Verschwörungstheorie von impffeindlichen Aluhutträgern zu sein. Doch ist dem wirklich so? Was ist die anthroposophische Medizin überhaupt und woher kommt sie?

Die Anthroposophie (Griechisch: Die Weisheit vom Menschen) wurde von dem Gründer der Waldorfschulen, Rudolf Steiner, zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt. Sie ist eine Weltanschauung, die auf die geistige Entwicklung des Menschen gerichtet ist.

Aus dieser Denkrichtung heraus hat sich die anthroposophische ...