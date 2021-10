Dicke Beine - trotz Sport und Diät: Was kann man tun?

Wenn Arme und Beine von Frauen plötzlich dick werden, muss das nicht selbst verschuldet sein. Dahinter könnte eine Krankheit liegen, die oft nicht erkannt wird. Sie lässt sich aber behandeln.

Sie war als Kind immer schlank und sportlich, bis sich die Beine in der Pubertät zu verändern begannen. Die 26-jährige Jessica Ruckstuhl (Name geändert) ist heute noch darüber entsetzt, was da mit ihr passierte. Das Gewebe begann aufzuquellen, zunächst um das Knie, dann von den Fesseln bis zum Becken. "Ich bekam immer mehr Elefantenbeine", erinnert sich Jessica Ruckstuhl. Von Jahr zu Jahr wurde es schlimmer.

Richtig auf das Problem aufmerksam wurde sie im Fitnesszentrum. Eine Messung der Fettverteilung ...