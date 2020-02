Brennstoffzelle oder Batterie? Das ist hier nicht die Frage. Jedes System für sich hat auch entscheidende Nachteile. Aber in der Verbindung könnte daraus eine vielversprechende Lösung für die Zukunft entstehen.

Was wird die Zukunft sein? Wasserstoff- oder E-Autos? Die Lösung liegt wahrscheinlich gar nicht im Entweder-oder. Stefan Jakubek und Daniel Ritzberger vom Institut für Mechanik und Mechatronik an der TU Wien sind jedenfalls überzeugt, dass vielmehr in der Kombination verschiedener ...