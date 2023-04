Die Sterne im Mai: Der Frühlingshimmel dominiert die Nächte

BILD: SN/HAUS DER NATUR/ERSTELLT MIT STELLARIUM

Am Sternenhimmel am 15. Mai 2023 zeigt sich viel Bekanntes: Die Zwillinge stehen im Westen; von hier aus nach Osten gehend findet man das Sternbild Krebs. Daneben ist der Löwe, weiter geht es zur Jungfrau: In diesem Sternbild leuchtet Spica, einer der 20 hellsten Sterne am Nachthimmel. Im Norden kann man auch die helle Vega sehen.