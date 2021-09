E-Mobilität: Neue Batterie ist vielversprechend

Forscher haben Nachteile einer Lithium-Metall-Batterie in den Griff bekommen, indem sie Kathode und Elektrolyt neu kombinierten. Die Batterie lässt sich jetzt aufladen, ist sicher und eine Grundlage für mehr Reichweite bei E-Autos.

Der Druck auf die Batterieforschung ist groß. Sollen die Wissenschafter doch bald der Industrie Batteriekonzepte bereitstellen, die die Elektromobilität voranbringen. Die Kunden sollen mit Reichweiten überzeugt werden.

In der Realität ist Batterieforschung noch zu weiten Teilen Grundlagenforschung, wenn auch immer wieder größere Schritte nach vorn gemacht werden. Ein solcher ist Forschern am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Institut Ulm gelungen. Eine Batterie ist ein elektrochemischer Energiespeicher. Sie besteht meist aus einer Zusammenschaltung elektrochemischer Zellen. ...