"cult.spot": Eine App haucht Salzburgs Musikgeschichte Leben ein

"cult.spot" macht aus musikhistorischen Schauorten in Salzburg virtuell erkundbare Hörplätze.

Ob kugelrunde Süßwaren oder nach ihm benannte Plätze und Gebäude: Wer durch die Salzburger Altstadt spaziert, kommt an Mozart kaum vorbei. Eine neue Smartphone-App untermalt die Spuren des bekannten Komponisten musikalisch und bringt seine Werke aus den Konzertsälen auf die Straße. "Für uns stand von Beginn an die Idee eines musikalischen Stadtrundgangs im Vordergrund", sagt Andreas Bernhofer, Professor für Musikpädagogik an der Universität Mozarteum. "Salzburg ist eine musikhistorische Stadt. Bisher konnte man die Musik aber nicht hören, wenn man unterwegs war." Im Rahmen des interuniversitären, interdisziplinären Projekts Spot On MozART wurde aus dieser Idee heraus "cult.spot" entwickelt: eine App, die die Schauplätze von Mozarts Leben in Salzburg auditiv erfahrbar macht. Vor wenigen Tagen wurde die App veröffentlicht; "cult.spot" ist kostenfrei verfügbar.

Im Entdeckermodus kann man einer virtuellen Schnitzeljagd folgen

Die "mozart'schen Musikhotspots" lassen sich in der Anwendung mithilfe einer virtuellen Landkarte erkunden. Nutzerinnen und Nutzer können im Entdeckermodus einer musikalischen Schnitzeljagd folgen und Ausschnitten bekannter Werke des Komponisten lauschen, die etwa von Studierenden des Mozarteums aufgezeichnet wurden. Im "Cruise Modus" können Plätze wie der Papagenoplatz, das Schloss Mirabell oder der Dom auch separat angesteuert werden. An den historischen Plätzen bietet die App interaktive Wissensvermittlung.