Entdeckung in Afrika: Kind wurde vor 78.000 Jahren bestattet

In Kenia entdeckten Archäologen den derzeit frühesten Beweis für eine Bestattung in Afrika. Homo sapiens, der anatomisch moderne Mensch, dürfte bereits komplexe soziale Verhaltensweisen gehabt haben.

Viele Forscher nehmen aufgrund von Funden an, dass sich Homo sapiens in mehreren Auswanderungswellen von Afrika aus über die ganze Welt ausgebreitet hat.

Ein internationales Forschungsteam berichtet nun laut Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena in Zusammenarbeit mit den Nationalmuseen von Kenia über die früheste Bestattung eines modernen Menschen in Afrika. Das zweieinhalb- bis dreijährige Kind wurde vor rund 78.000 Jahren in gebückter Haltung in einem flachen Grab unter dem schützenden Felsüberhang am Eingang der Höhle begraben. Die Bestattung ...