Festival in Utrecht: Wieso konnten sich so viele Menschen infizieren?

In Utrecht infizierten sich 1000 Menschen bei einem Festival - trotz 3-G-Regel. Wie das passieren konnte.

Zwei Wochen lang herrschte so etwas wie Normalität in den Niederlanden: Es konnte in Discos getanzt, auf Musikfestivals gefeiert werden - ohne Maske, ohne Abstand. Das Land hatte zum 26. Juni die meisten Coronaregeln aufgehoben. Dass das nicht gut gehen kann, hatten Experten vorhergesagt. Den Beweis lieferte nun ein Festival in Utrecht: An dem Open-Air-Fest nahmen am 3. und 4. Juli grob 20.000 Menschen teil. Nun, knapp zwei Wochen später, präsentieren die Gesundheitsbehörden die Bilanz: Rund 1000 Festivalbesucher haben sich ...