Franz Essl ist "Wissenschafter des Jahres": Ein Leben im Zeichen des Artenschutzes

Franz Essl ist Wissenschafter des Jahres. Im SN-Gespräch erklärt der Botaniker etwa, wie Biodiversität und Allergien zusammenhängen.

Die Natur war ein riesiger Entdeckungspark für ihn. Als Franz Essl in den 80er-Jahren auf einem Bauernhof in der Nähe von Steyr in Oberösterreich aufwuchs, gab es keine Mobiltelefone. Er verbrachte seine Zeit mit den Kindern von Nachbarhöfen. Sein Leben spielte sich großteils draußen ab - am Bach, beim Rodeln auf dem nächsten Hügel, im Baumhaus. Das regte den Entdeckergeist in ihm an. Als er älter wurde, wollte er genau wissen, wie die Pflanzenarten hießen, die um sein Haus wuchsen. ...