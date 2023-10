Fremde Pflanzen ziehen innerhalb von Kontinenten häufig polwärts

Mehr als die Hälfte der gebietsfremden Pflanzenarten, die sich erfolgreich in neuen Gebieten angesiedelt haben, stammte ursprünglich vom eigenen Kontinent.

Viele gebietsfremde Pflanzenarten stammen in Europa und Amerika vom eigenen Kontinent. Ursprünglich in wärmeren, näher am Äquator gelegenen Regionen beheimatet, ziehen sie in der Mehrzahl der Fälle Richtung Pole, berichtet ein Forscherteam mit österreichischer Beteiligung im Fachjournal "Science Advances". Der Klimawandel werde diese intrakontinentale Ausbreitung gebietsfremder Pflanzen beschleunigen, betonen die Wissenschafter.

Erst Anfang September verwies der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) in einem Bericht auf die Problematik der Ausbreitung gebietsfremder Arten. Diese können gravierende ökologische Folgen in den von ihnen neubesiedelten Gebieten haben, etwa wenn sie heimische Arten verdrängen und Ökosysteme so aus dem Gleichgewicht bringen. Das Expertengremium listete in dem Bericht über 37.000 gebietsfremde Arten (Pflanzen und Tiere) auf, von denen 3500 als "invasiv" - also als Gefahr - gelten. Die Kosten, die durch die Ausbreitung solcher Lebewesen entstehen, beziffert der IPBES auf rund 400 Mrd. Euro pro Jahr.

Häufig wird bei gebietsfremden Pflanzen oder Tieren zunächst an Arten aus Übersee gedacht, die - sei es beabsichtigt oder als "blinde Passagiere" - die Ozeane überqueren. Sie sind aber nur ein kleiner Teil des Problems, zeigte nun das Forscherteam, dem die Biodiversitätsforscher Franz Essl und Bernd Lenzner von der Universität Wien angehörten, am Beispiel von Europa, Australien sowie Nord- und Südamerika. Demnach stammten auf diesen Kontinenten mehr als die Hälfte (57 Prozent) der gebietsfremden Pflanzenarten, die sich erfolgreich in neuen Gebieten angesiedelt haben, ursprünglich vom eigenen Kontinent. Besonders hoch waren die Anteile in Europa (65 Prozent) und Nordamerika (46 Prozent). Auffällig niedrig war der Anteil hingegen in Australien (16 Prozent). Zudem stellten sie wiederkehrende Ausbreitungsmuster innerhalb eines Kontinents fest: In der Mehrzahl der Fälle breiten sich die Pflanzen von äquatornahen Regionen in Richtung der jeweiligen Pole aus.

Die Forscher gehen davon aus, dass der fortschreitende Klimawandel die intrakontinentale Ausbreitung gebietsfremder Pflanzen beschleunigen wird. Dies werde zunehmend Wärme liebenden gebietsfremden Arten die Ansiedlung erlauben, was "zu erheblichen negativen Folgen für die Artenvielfalt und Wirtschaft in den Empfängerregionen führen kann", so Essl in einer Aussendung der Uni Wien.