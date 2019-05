In der Informationsflut Wichtiges von Unwichtigem zu trennen, auszuwählen, zu kritisieren und etwas wegzulassen, das fällt vor allem Jugendlichen schwer. Überforderung ist möglich.

Heute schon Facebook gecheckt, WhatsApp, Twitter und Instagram? Wer hier "Ja, noch vor dem Aufstehen" antworten kann, hat vielleicht "Fomo" (Fear of missing out), die Angst, etwas zu verpassen. Die gab es zwar auch schon in der analogen Welt, das ...