Immunzellen verstärken ihre Wegmarkierungen zu den Lymphknoten

Wenn sie infektiöse Eindringlinge aufspüren, eilen im Körper patrouillierende Immunzellen (Dendritische Zellen) zu ihren Kommandostellen (Lymphknoten), um Abwehrschritte einzuleiten, erklären niederösterreichische Forscher. Signalstoffe (Chemokine) weisen nicht ausreichend gut den Weg dorthin, darum verstärken Dendritische Zellen die Richtungsangaben für sich und andere Immunzellen (T-Zellen), berichten sie. Die Studie ist im Fachjournal "Science Immunology" erschienen.

Ein Team um Michael Sixt und Jonna Alanko vom Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (NÖ) untersuchte Andockstellen (CCR7) an Dendritischen Zellen für den Signalstoff "CCL19" aus Lymphknoten. "Wir konnten feststellen, dass CCR7 nicht nur CCL19 wahrnimmt, sondern auch aktiv zur Verteilung der Chemokin- (Signalstoff, Anm.) Konzentration beiträgt", schrieben die Forscher in einer Aussendung. Sie beobachteten nämlich, dass sich die Dendritischen Zellen bei ihrer Wanderung CCL19 einverleiben. Damit verringern sie lokal die Konzentration dieses Signalstoffes, und seine Zunahme (der Gradient) in Richtung Lymphknoten wird ausgeprägter. "Unsere Studie zeigt, dass Dendritische Zellen sich sogar ohne bereits bestehenden Gradienten effizient bewegen und funktionieren können", erklärte Alanko der APA.

Mit Computersimulation berechnete Edouard Hannezo, der ebenso am ISTA in Klosterneuburg arbeitet, dass "der Gradient umso stärker ist, je mehr Dendritische Zellen es gibt, die ihn erzeugen". Zusätzlich profitieren T-Zellen, das sind Immunzellen, die schädliche Keime zerstören, von der Signalverstärkung durch ihre Kollegen. Sie werden dadurch beweglicher. "Anhand der Ergebnisse unserer Studie können neue Strategien entwickelt werden, die dabei helfen, dass Immunzellen besser an bestimmte Stellen gelangen, wie zum Beispiel an Tumorzellen oder Infektionsherde", so die Forscher.