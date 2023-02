In der Politik haben die Jungen wenig zu melden - braucht es gar eine Altersobergrenze bei Wahlen?

Die Jungen erben einen ganzen Berg von Problemen. Von der Politik fühlen sich viele im Stich gelassen. Denn dort bestimmen (fast) nur die Älteren. Wie man den Jungen zu mehr Stimmgewicht verhelfen könnte, ist aber umstritten.

"Die Politik muss moderner werden, sich an die neue Generation anpassen." Lucas stellt ein prall gefülltes Sackerl vor sich ab. Es ist Donnerstagnachmittag, der 15-jährige Schüler ist nach dem Unterricht in den Salzburger Europark gekommen, um ein paar Sachen zu besorgen. Zwischen Schule und Shopping bleibt wenig Platz für Politik, könnte man meinen. Und auch das Klischee, die Jugend interessiere sich nicht, hält sich hartnäckig. Doch das stimmt so nicht. "Ich finde es wichtig, mich zu engagieren", sagt Lucas. Wählen ...