Intim vereint am virtuellen Lagerfeuer

Am biometrischen Lagerfeuer wird die Herzmuskelaktivität der Teilnehmer technisch aufbereitet und für alle sichtbar in einer Lichtsäule dargestellt. Was kann diese Form von Gemeinsamkeit bewirken?

Silicon Valley ist nicht nur die Heimat von Venture Capital, Innovationen, Social Media und technologischem Fortschritt. Immer häufiger trifft man dort auf Start-up-Unternehmer und Einzelakteure, die versuchen, eine Symbiose zwischen technologischem Fortschritt und gesellschaftlichen Zielen zu schaffen. Ein brandaktuelles Projekt aus diesem "Social Impact Space" ist das "Biometric Campfire" (Biometrisches Lagerfeuer), das seit Beginn des Jahres auf Messen und Kongressen in den USA die Runde macht.