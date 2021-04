Juri Gagarin: Ein Held, ein Triumph, ein Tod

Er war eine Ikone der sowjetischen Propaganda. Sterben sollte der sowjetische Kosmonaut, weil er die Hände nicht vom Steuerknüppel lassen wollte.

Ein kalter Morgen in Tjuratam, dem heutigen Baikonur, es ist der 12. April 1961. Die 39 Meter hohe R-7-Trägerrakete ragt in den blauen Himmel über Kasachstan. Um 9.07 Uhr Ortszeit bringt das 287 Tonnen schwere Geschoss mit einer Schubkraft von 20 Millionen PS die nur 2,40 Meter kleine Raumkapsel "Wostok 1" in den Orbit. An Bord: der russische Oberleutnant der Luftwaffe, Juri Gagarin.

Falls das Bremssystem bei der Landung versagen sollte, muss Gagarin statt knapp zwei Stunden mehrere Tage ...