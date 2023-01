Komet C/2022 E3 zeigt in raren Wolkenfenstern interessante Phänomene

Dichte Wolken behindern derzeit die Beobachtung, aber passionierten Kometenjägern gelingen dennoch spektakuläre Bilder.

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) wird am 1. Februar mit einem Abstand von 42 Mio. Kilometern seinen erdnächsten Punkt passieren. Bei dunklen Verhältnissen wäre er mit freiem Auge schwach zu sehen, doch dichte Wolken behindern derzeit die Beobachtung. Passionierte Kometen-Chaser eilen deshalb zu potenziellen Wolkenfenstern: So konnte Michael Jäger in den vergangenen Tagen in Bayern und in der Slowakei C/2022 E3 fotografieren, inklusive interessanter Phänomene, die er derzeit zeigt.

Der Komet C/2022 E3 (ZTF) wurde am 2. März 2022 an der Zwicky Transient Facility (ZTF) am Palomar Observatory in Kalifornien (USA) entdeckt. "Derzeit ist er bei sehr dunklem Landhimmel mit freiem Auge zu sehen, allerdings nur schwach", erklärte Michael Jäger, Obmann des Vereins "Astronomisches Zentrum Martinsberg" im Waldviertel (NÖ) gegenüber der APA. Der Amateurastronom beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit Kometen.

Aktuelle Bilder Jägers von C/2022 E3 (ZTF) dokumentieren jene Phase der vergangenen Tage, als sich die Erde durch die Kometenbahn bewegt hat: "Dabei sieht man den Kometen mit zwei Staubschweifen, die in entgegengesetzte Richtungen weggehen", sagte der Experte zur APA. Zu sehen sei dies nur ein paar Tage, danach gebe es wieder nur einen Schweif.

Zudem hat Jäger in den vergangenen Wochen sogenannte "Schweifabrisse" beim Ionenschweif des Kometen dokumentiert. Dieser ist - im Gegensatz zum Staubschweif - üblicherweise ohne Hilfsmittel kaum zu sehen. Diese Abrisse können einerseits durch Schwankungen der Aktivität des Kometen entstehen, andererseits durch Sonnenwind.

Die Schwankungen entstehen Jäger zufolge durch die inhomogene Verteilung der gefrorenen Gase des Kometen. Wird eine Zone mit mehr von diesem Material von der Sonne beleuchtet, bilde sich ein stärkerer Ionenschweif, drehe sich eine solche Region auf die Schattenseite, werde auch der Ionenschweif schwächer. Auch das Eintreffen geladener Teilchen mit dem etwa durch Sonneneruptionen oder koronare Massenauswürfe entstehenden Sonnenwind kann die Aktivität und damit den Ionenschweif verstärken bzw. den bestehenden Ionenschweif verwirbeln und abreißen lassen. "In den vergangen Tagen gab es Phasen, wo der Komet besonders aktiv und interessant zum Fotografieren war, mit tollen Strukturen, und dann hat es Zeiten gegeben, wo der Ionenschweif gar nicht sichtbar war", so Jäger.

In den nächsten Tagen wäre es bei gutem Wetter auch für Laien noch möglich, C/2022 E3 (ZTF) zu beobachten, dann stört immer mehr das Licht des zunehmenden Mondes. Am Abend steht der Schweifstern noch ziemlich tief im Norden, zeigt sich aber etwa ab Mitternacht von Nord bis Nordost hoch am Himmel. Bei der Suche hilft, sich am Sternbild "Kleiner Wagen" mit dem Polarstern zu orientieren.