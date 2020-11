Krieg im All? Über der Erde wird es eng

Die NATO richtet in Deutschland ein Zentrum für Weltraumüberwachung ein. Die für das Leben auf der Erde mittlerweile so unverzichtbaren Satelliten sollen vor Störungen künftig besser geschützt werden. Gefahren gibt es jetzt schon.

Die NATO treibt - wie kürzlich in den SN berichtet - ihre Vorbereitungen für die Bündnisverteidigung im Weltall voran. Die NATO ist eine Organisation von 30 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedsstaaten. Zweck dieses Nordatlantikpakts ist es, mit politischen und militärischen Mitteln die Freiheit und Sicherheit seiner Mitglieder zu garantieren. Nun haben die Verteidigungsminister des Bündnisses den Aufbau eines Space Centers angekündigt. Es soll an das Luftwaffenoberkommando der NATO im rheinland-pfälzischen Ramstein angegliedert werden und als Koordinationsstelle für die Weltraumüberwachung dienen. So ...