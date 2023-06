Kunst und Technik rätseln gemeinsam

Eva-Maria Schitter arbeitet bereits jetzt in einem interdisziplinären Team. Die Salzburgerin forscht im Projekt "Image+" an der Weiterentwicklung eines digitalen Bildarchivs, zusammen mit Expertinnen und Experten im Programmieren, der Kunstpädagogik, im Bildrecht und der Kunstgeschichte.

Die Arbeit in einer Gemeinschaft empfindet Schitter als sinnstiftend: "Das Konzept vom solitären Einzelkämpfertum darf sich auflösen." Der Kunst dürfe hier ruhig etwas zugetraut werden, bisher würde sie manchmal nicht als ebenbürtig betrachtet. "In der Kunst ist anfangs vieles diffus, während es in der Mathematik richtig oder falsch gibt. Doch die Welt funktioniert nicht in Rastern, sich über die eigenen Methoden zu verständigen kann sehr inspirierend sein."

Der Workshop auf der Alm habe einen Denkraum aufgemacht: "Ich finde es wichtig, die jeweiligen Stärken aus den Disziplinen in einem größeren Radius ausspielen zu können - größer als der eigene. Sich gegenseitig zu verstehen ist da essenziell", sagt Schitter.

Interdisziplinarität schaffe Innovation, sagt auch Doris Fuschlberger. Sie ist Leiterin des Projekts "Digitalisierungsoffensive Landesmuseen". Warum ist es wichtig, dass Kunst und Technik gemeinsam rätseln? In Museen könnten Besuchende die Aura der Originalobjekte spüren. Doch sie müssten erst einmal in das Museum gehen. Und hier könnte die Technik helfen: "Wir sind es gewohnt, das Smartphone in allen Lebensbereichen zu benutzen." Technik könne Information, Ticketing, aber auch Raum für Diskurs bieten oder jüngere Zielgruppen erreichen.