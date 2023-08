Lebender Wurm in Gehirn von Australierin entdeckt

Spektakulärer Fund bei einer Operation in Australien: In einem Krankenhaus in Canberra haben Ärzte einen lebendigen, acht Zentimeter langen Rundwurm aus dem Gehirn einer 64-jährigen Frau entfernt. Bei dem Parasiten handle es sich um die Spezies Ophidascaris robertsi, die normalerweise nur in Pythons vorkomme, hieß es in einer neuen Studie im Fachmagazin "Emerging Infectious Diseases".

BILD: SN/APA/AFP/AUSTRALIAN NATIONAL UNI. €rzte entfernten lebendigen Rundwurm aus dem Gehirn einer Frau