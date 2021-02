Lernen per Video: Sind YouTuber die besseren Lehrer?

Warum Lernvideos so beliebt sind. Millionen Schüler lernen Mathematik, Physik, Chemie und andere Fächer mit Hilfe von Lernvideos. Sind die YouTuber in Wahrheit die besseren Lehrer?

Krokodilsschnabel - so heißt also die spitze Klammer, an der man erkennt, dass links und rechts davon etwas größer oder kleiner ist. "Sobald dieser Schnabel da ist, haben wir eine Ungleichung", sagt ein Mann, dessen Hand auf dem Whiteboard von links nach rechts wandert: 2x - 8 > 10, steht dort geschrieben.

Der junge Herr mit dem Dreitagebart, der da im Poloshirt in einem YouTube-Video auftritt, heißt Daniel Jung. Er spricht langsam, wählt schlichte Worte, dreht sich einmal ...