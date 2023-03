Lockdown-Jahrestag: Pandemie brachte auch positive Seiten

In der Forschung: mRNA-Technologie rückte etwa in den Blickpunkt. Sie könnte die Bekämpfung von Krebs revolutionieren.

Kurz vor dem dritten Jahrestag des ersten Corona-Lockdowns in Österreich am 16. März ist die Aufarbeitung der Pandemie voll im Gange. Vielfach steht dabei die Kritik am Umgang mit diversen Maßnahmen im Mittelpunkt. Vor allem in der Forschung und Medizin brachten die vergangenen drei Jahre jedoch auch große Fortschritte.

Ein Meilenstein war die Entwicklung von Impfstoffen mittels mRNA-Technologie, durch die viele schwere Krankheitsverläufe von Corona verhindert werden konnten. "Diese Technologie wird in Zukunft noch sehr viel Positives in ...