Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung für Jugendliche in EU

Der US-Pharmakonzern Moderna hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Jugendliche in der EU beantragt. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Bei einem positiven Votum der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wäre der Moderna-Impfstoff das zweite für Jugendliche in der EU zugelassene Vakzin nach dem von Biontech/Pfizer. "Wir sind ermutigt, dass der Moderna Covid-19-Impfstoff (...) bei Jugendlichen hochwirksam ist", sagte Unternehmenschef Stephane Bancel.

SN/APA/AFP/JOEL SAGET Moderna-Impfstoff soll für Jugendliche zugelassen werden

"Ich freue mich, dass nun auch Moderna die Zulassung der Covid-19-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren bei der EMA beantragt hat", reagierte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). "Das ist im Sinne eines umfassenderen Schutzangebots dieser Altersgruppen ein wichtiger Schritt in der Bekämpfung von SARS-CoV-2." Moderna beantrage auch eine Zulassung für Jugendliche in Kanada und plane dies für die USA, so Bancel. Das Unternehmen hatte bereits Ende Mai mitgeteilt, dass sein Mittel bei Menschen im Alter von zwölf bis 17 Jahren "hochwirksam" sei. Dies sei aus klinischen Studien mit mehr als 3.700 Teilnehmern in den USA hervorgegangen. Die EMA hatte vor gut einer Woche das Vakzin von Biontech/Pfizer für junge Menschen zugelassen. In Deutschland können Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren seit Montag gegen das Coronavirus geimpft werden.