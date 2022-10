Nach Gerüchten um Dietrich Mateschitz: Wie entstehen Mythen und weshalb halten sie sich so hartnäckig?

Gerüchte sind schnell in die Welt gesetzt. Oft verbreiten sie sich wie Lauffeuer und halten sich hartnäckig; soziale Netzwerke schüren sie weiter an. Aber wie kann man ihnen Einhalt gebieten?

Lange bevor Dietrich Mateschitz im Alter von 78 Jahren am Samstag tatsächlich verstarb, war in sozialen Medien und von Mund zu Mund das Gerücht über sein angebliches Ableben verbreitet worden. Woher kommen solche falsche Behauptungen und weshalb halten sie sich so hartnäckig?

Gerüchte gibt es schon seit Menschengedenken. In Homers Epos "Ilias" hieß es bereits: "Doch wir horchen allein dem Gerücht und wissen durchaus nichts." Auch bei den Römern war die Angst vor Fama verbreitet, der Göttin des ...