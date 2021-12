Neues Weltraumteleskop "James Webb" startet - österreichische Firma half mit

Jahrzehntelange Planung, Kostenexplosionen, Verschiebungen und ein Namensstreit: Die Geburt des Teleskops "James Webb" war schwierig. Teile davon stammen von Spezialisten aus Wien.

Am 24. Dezember ist nicht nur Weihnachten - sondern auch Starttermin einer ESA-Rakete mit wertvoller Fracht: dem neuen Weltraumteleskop "James Webb", Nachfolger des seit 30 Jahren aktiven "Hubble"-Teleskops. Ersten Plänen zufolge hätte das Hightech-Wunder schon 2007 in das All gebracht werden sollen. Später war der Termin für Oktober 2018 angesetzt worden. Diesen November wurde der Raketenstart vom 18. auf den 22. Dezember verschoben, kürzlich erfolgte die Verschiebung auf den Heiligen Abend.

Darüber, was das "James Webb Space Telescope" ...