Nobelpreiskomitee störte Zeilinger bei der Arbeit

Er habe gerade bei ihm zu Hause an einer Publikation gearbeitet, als am Dienstag um 11.00 Uhr der Anruf des Nobelpreiskomitees kam, erklärte der Quantenphysiker und frischgebackene Nobelpreisträger Anton Zeilinger gegenüber der APA. Seine Sekretärin habe ihn verbunden und gemeint, dass jemand dran sei, der nicht sagen wolle, wer er ist, aber sie erkenne, dass die Nummer aus Schweden sei. Die Zuerkennung sei eine "großartige Anerkennung", sagte er in einer ersten Reaktion.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Quantenphysiker Anton Zeilinger.