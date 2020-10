Positiver Coronatest: Muss ich mich schuldig fühlen?

Wer hat hier wen angesteckt? Und bin ich schuld, wenn andere wegen mir in Quarantäne müssen?

Während er sich zehn Tage in Quarantäne begab, waren es bei seiner Frau und seinen beiden Kindern gar 20 Tage. "Ich hatte das Gefühl, wegen mir würden andere Menschen weggesperrt", erzählt ein 50-jähriger Salzburger, der im Oktober ein positives Coronatestergebnis in Händen hielt. Der Mann arbeitet in einem kleinen Betrieb. Rasch informierte er Kollegen und das gesamte private Umfeld. Eine Kausalkette an Schuldgefühlen türmte sich in ihm auf. Was, wenn er gar jemanden infiziert hatte?

"Schuldgefühle sind in ...