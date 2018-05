Regenwälder der Meere sind in Gefahr

Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass in den vergangenen 30 Jahren bis zu 50 Prozent der lebenden Korallen verloren gingen.

Kaum zu glauben: Die größten Bauwerke der Erde wurden nicht von Menschenhand geschaffen, sondern von Lebewesen, die nur wenige Millimeter klein sind. Winzige Nesseltierchen erschufen in Hunderttausenden, mancherorts in Millionen von Jahren gigantische Korallenriffe wie das Great Barrier Reef, das sich an der Ostküste des australischen Bundesstaates Queensland im Südpazifik über eine Länge von 2300 Kilometern erstreckt. Allein in diesem größten Korallenriff der Erde, das aus nahezu 3000 Einzelriffen besteht, tummeln sich über 1500 verschiedene Fischarten, vom kleinen Anemonenfisch bis hin zum größten Fisch der Erde, dem Walhai.