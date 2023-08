Salzburger Hochschulwochen ehren Theologin Susanne Heine

Der Theologische Preis der Salzburger Hochschulwochen wurde heuer an die evangelische Theologin und Religionspsychologin und -pädagogin Susanne Heine verliehen. Der renommierte, mit 5000 Euro dotierte Preis würdigt das Lebenswerk Heines, die seit den 1980er-Jahren eine der "zentralen Persönlichkeiten der Theologie sowie des interreligiösen Dialogs in Österreich" darstelle. Sie sei eine für ihre "Sachlichkeit, Ausgewogenheit und Konstruktivität" bekannte Intellektuelle, die national wie international geschätzt werde, heißt es dazu in der Begründung der Jury.

Die Verleihung fand am Mittwochabend in der Aula der Universität Salzburg statt. Gestiftet wurde der Preis heuer von der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München und Andechs; die Laudatio hielt die Salzburger Moraltheologin Angelika Walser.