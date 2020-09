Sauerstoff als Treibstoffquelle für Entstehung von Hirntumoren

Gehirntumorzellen verändern gezielt ihren Stoffwechsel, um die Sauerstoffzufuhr zu steigern, indem sie ihre "Zell-Kraftwerke" verschmelzen lassen. Diese neue Erkenntnis von Forschern am Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) bringe grundlegend neue Einblicke in die Krebsentstehung, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Instituts.

SN/Design Cells - stock.adobe.com Symbolbild.